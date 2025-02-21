Украинцы дадут американцам доступ к минералам

Соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано в субботу, 22 февраля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, документ может быть подписан, хотя он по-прежнему не завершен. Точных условий, изложенных в документе, собеседники издания не назвали.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил США совместную разработку полезных ископаемых в «плане победы», который осенью представил будущему президенту Дональду Трампу. После избрания республиканца главой государства дискуссии активизировались.

В обмен на получение доступа к полезным ископаемым США обещают предоставить Киеву гарантии безопасности. Трамп оценивал стоимость потенциальной сделки в $500 млрд. По оценке Financial Times (FT), стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает $11,5 трлн.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение на текущем этапе, но Киев подтвердил намерение продолжать с США работу над ним. WP и FT писали, что Киев прорабатывает собственное альтернативное предложение. В Белом доме на фоне ужесточившейся риторики Трампа и угроз Украине «проблемами» также выразили уверенность, что сделка будет одобрена Киевом в ближайшее время.

Axios писал, что США несколько дней назад передали Украине «улучшенный» проект сделки и призвали Зеленского подписать обновленное соглашение, чтобы «избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить президенту США обосновать дальнейшую поддержку Украины».

«В последнем проекте были внесены значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», — сказал один из собеседников издания.