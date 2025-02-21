Вашингтон угрожает Киеву

Вашингтон рассматривает возможность отключения Киева от спутниковой интернет-системы Starlink, если Украина не согласится на их условия, сообщает Reuters.

Источники издания отмечают, что американские переговорщики давят на Киев и требуют доступа к украинским полезным ископаемым.

Вопрос Starlink поднимался во время переговоров между Владимиром Зеленским и спецпредставителем США Китом Келлогом, который прошел 20 февраля в Киеве.

Во время встречи украинской стороне указали, что она столкнется с неизбежным отключением услуги, если не подпишет соглашение по полезным ископаемым.

Напомним, что в феврале администрация Дональда Трампа предложила Киеву обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины.

Владимир Зеленский отклонил предложение США. Президент Украины заявил, что данное соглашение не имеет четких гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.