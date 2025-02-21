Американца Сигмона расстреляют

Осужденный заключенный из Южной Каролины Брэд Сигмон решил быть расстрелянным — этот метод казни не использовался в США в течение 15 лет. Об этом 21 февраля сообщило The Associated Press (AP).

«Смерть Сигмона запланирована на 7 марта. 21 февраля он стал первым заключенным в Южной Каролине, который выбрал расстрельную команду штата, а не смертельную инъекцию или электрический стул», — проинформировало агентство.

Уточняется, что только трое заключенных в США были расстреляны с 1976 года, последний из них был казнен в 2010 году.

По данным агентства, 67-летний Сигмон будет привязан к стулу, ему наденут капюшон на голову, а на сердце в камере смерти будет помещена мишень. Трое добровольцев будут стрелять в него на расстоянии около 4,6 м.

Сигмон был признан виновным в убийстве бейсбольной битой родителей своей бывшей девушки в 2001 году в округе Гринвилл. Затем он похитил свою бывшую девушку, угрожая ей пистолетом, но она сбежала из его машины. По словам прокуроров, он выстрелил в нее, когда она бежала, но промахнулся.

Сигмон будет самым старым из 46 заключенных Южной Каролины, которые были казнены с тех пор, как смертная казнь была возобновлена в США в 1976 году.