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Россия выравнивает фронт на Донбассе

10:43 1432

Российские войска захватили село Улаклы к западу от Курахово и продолжают наступление в этом направлении. Основной целью российских сил является выравнивание линии фронта и создание лучше укрепленных позиций, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В своем отчете аналитики отмечают, что геолокационные снимки, опубликованные 21 февраля, подтверждают, что российские войска, вероятно, закрыли украинский «карман» к западу от Курахово.

По предварительной оценке ISW, главной целью российских войск на Кураховском направлении является выравнивание линии фронта и создание более укрепленных позиций к западу от Курахово.

«Российские войска, похоже, близки к выравниванию линии фронта на западе Донецкой области и работают над передислокацией элементов двух формирований из этого района», - отмечается в сообщении.

Недавно ISW получила сообщение, что российское военное командование передислоцировало части 20-й и 150-й мотострелковых дивизий (обе – 8-го армейского корпуса, Южный военный округ) на Торецкое и восточное Покровское направления.

«Российские войска, вероятно, высвободили часть сил 150-й мотострелковой дивизии с Кураховского направления для передислокации на Торецкое направление, выровняв линию фронта к западу от Курахово, и, вероятно, предоставляют приоритет давления на Константиновку (северо-западнее Торецка) – самую южную точку украинского «пояса крепостей» в Донецкой области».

ISW указывает, что российские военные, вероятно, продолжат наступать на Кураховском направлении с востока и с юго-востока, что позволит частям 8-й АК (СМД) передислоцироваться на другие участки фронта.

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