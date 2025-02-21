В России сильный пожар

В российском Ростове-на-Дону произошел сильный пожар на складе с макулатурой. По данным СМИ, площадь возгорания составляет 1,8 тысячи кв. метров, кровля здания частично обрушилась.

На месте работают пожарные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

По словам и.о. главы администарации города Александра Скрябина, пожар пока не локализован.