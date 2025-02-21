США обратились в ООН для прекращения войны в Украине

В пятницу США предложили проект резолюции Организации Объединенных Наций по случаю третьей годовщины вторжения России в Украину. Ранее Украина и ее европейские союзники предложили свой собственный текст, который они планировали представить в понедельник на Генеральной Ассамблее.

В кратком проекте резолюции США, состоящем из трех параграфов, выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта» и подтверждается, что «главная цель Организации Объединенных Наций заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров».

Резолюция также «призывает к скорейшему прекращению конфликта и настоятельно призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией».

Россия предложила внести поправку, добавив фразу «в том числе путем устранения его коренных причин» после слов «призывает к скорейшему прекращению конфликта».

Посол России в ООН Василий Небензя назвал американский проект «хорошим шагом». Один из российских дипломатов на условиях анонимности сказал агентству Reuters, что если российская поправка будет принята Генеральной Ассамблеей, то Москва проголосует за резолюцию США.

Небензя сказал, что он был проинформирован США до того, как проект был распространен среди 193 членов Генеральной Ассамблеи.

В понедельник Генеральная Ассамблея должна собраться на голосование по тексту, подготовленному Украиной и Европейским Cоюзом, который призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с основополагающим Уставом ООН и международным правом.

По словам дипломатов, позднее в пятницу послы ЕС в Организации Объединенных Наций встретятся, чтобы обсудить шаг США.