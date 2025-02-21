USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Новость дня
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

США обратились в ООН для прекращения войны в Украине

11:04 647

В пятницу США предложили проект резолюции Организации Объединенных Наций по случаю третьей годовщины вторжения России в Украину. Ранее Украина и ее европейские союзники предложили свой собственный текст, который они планировали представить в понедельник на Генеральной Ассамблее.

В кратком проекте резолюции США, состоящем из трех параграфов, выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта» и подтверждается, что «главная цель Организации Объединенных Наций заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров».

Резолюция также «призывает к скорейшему прекращению конфликта и настоятельно призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией».

Россия предложила внести поправку, добавив фразу «в том числе путем устранения его коренных причин» после слов «призывает к скорейшему прекращению конфликта».

Посол России в ООН Василий Небензя назвал американский проект «хорошим шагом». Один из российских дипломатов на условиях анонимности сказал агентству Reuters, что если российская поправка будет принята Генеральной Ассамблеей, то Москва проголосует за резолюцию США.

Небензя сказал, что он был проинформирован США до того, как проект был распространен среди 193 членов Генеральной Ассамблеи.

В понедельник Генеральная Ассамблея должна собраться на голосование по тексту, подготовленному Украиной и Европейским Cоюзом, который призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с основополагающим Уставом ООН и международным правом.

По словам дипломатов, позднее в пятницу послы ЕС в Организации Объединенных Наций встретятся, чтобы обсудить шаг США.

Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
11:35 293
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность... украинская драма
02:58 7416
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
11:06 691
Россия выравнивает фронт на Донбассе
Россия выравнивает фронт на Донбассе
10:43 1435
Вашингтон угрожает Киеву
Вашингтон угрожает Киеву
10:22 1429
Украинцы дадут американцам доступ к минералам
Украинцы дадут американцам доступ к минералам
10:12 1811
В Баку стартует Кубок мира
В Баку стартует Кубок мира Приехал 2-кратный олимпийский чемпион; видео
05:39 3923
Трамп: Зеленский не важен на переговорах, а «Россия не виновата»
Трамп: Зеленский не важен на переговорах, а «Россия не виновата» все еще актуально
21 февраля 2025, 20:25 6815
Трамп заявил, что Путину и Зеленскому необходимо встретиться
Трамп заявил, что Путину и Зеленскому необходимо встретиться новость дополнена
02:04 3048
Трамп пригрозил Украине «проблемами»
Трамп пригрозил Украине «проблемами» обновлено 01:45
01:45 13708
Все больше украинцев положительно относятся к Эрдогану
Все больше украинцев положительно относятся к Эрдогану
21 февраля 2025, 23:32 4356

ЭТО ВАЖНО

Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
11:35 293
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность... украинская драма
02:58 7416
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
11:06 691
Россия выравнивает фронт на Донбассе
Россия выравнивает фронт на Донбассе
10:43 1435
Вашингтон угрожает Киеву
Вашингтон угрожает Киеву
10:22 1429
Украинцы дадут американцам доступ к минералам
Украинцы дадут американцам доступ к минералам
10:12 1811
В Баку стартует Кубок мира
В Баку стартует Кубок мира Приехал 2-кратный олимпийский чемпион; видео
05:39 3923
Трамп: Зеленский не важен на переговорах, а «Россия не виновата»
Трамп: Зеленский не важен на переговорах, а «Россия не виновата» все еще актуально
21 февраля 2025, 20:25 6815
Трамп заявил, что Путину и Зеленскому необходимо встретиться
Трамп заявил, что Путину и Зеленскому необходимо встретиться новость дополнена
02:04 3048
Трамп пригрозил Украине «проблемами»
Трамп пригрозил Украине «проблемами» обновлено 01:45
01:45 13708
Все больше украинцев положительно относятся к Эрдогану
Все больше украинцев положительно относятся к Эрдогану
21 февраля 2025, 23:32 4356
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться