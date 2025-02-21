Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, заявив, что тот «неудачник», который «убивает Канаду».

«Джастин — неудачник, и всегда им был», - заявил Трамп в интервью Fox News Radio. Президент США утверждает, что канадский премьер-министр «сделал очень плохую работу для своей страны и занимает радикально левую позицию».

Трамп также приветствовал решение Трюдо не баллотироваться на предстоящих выборах в Канаде: «Это умный шаг, потому что у него не будет шансов на победу».

На вопрос об освистывании гимна США на играх с Канадой Трамп ответил, что у США очень хорошие отношения с Канадой, но не с Трюдо. Потому что Джастин слишком радикально левый».

«Канада находится в плохом состоянии», - добавил Трамп.

Вчера, 21 февраля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к Дональду Трампу после победы национальной хоккейной команды над сборной США. Сборная Канады в финале соревнований обыграла команду США со счетом 3:2.

«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», - написал Трюдо на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что после своей победы на выборах в ноябре Трамп несколько раз называл Канаду «51-м штатом США», а Трюдо «губернатором».