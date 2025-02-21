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ХАМАС передал Израилю «настоящее» тело Бибас

новость дополнена; видео
11:23 373

Международный комитет Красного Креста (МККК) передал Израилю предполагаемое тело заложницы Шири Бибас, похищенной боевиками палестинской террористической группировки ХАМАС. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

ХАМАС подтвердило, что останки принадлежат похищенной Шири Бибас. Они отправлены для опознания в центр судебной медицины в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля ситуацию еще не комментировала.

Ранее сообщалось, что под видом тела Шири Бибас, которая погибла в плену вместе со своими маленькими сыновьями, боевики отдали Израилю тело другого человека.

Шири Бибас, ее муж Ярден и их дети были похищены 7 октября 2023 года из их дома в кибуце Нир-Оз. Ярден Бибас, которого держали в плену отдельно от жены и детей, выжил и был освобожден 1 февраля 2025 года. ХАМАС до последнего момента скрывал тот факт, что Шири и детей больше нет в живых.

Тем временем сообщается, что сотрудники Красного Креста прибыли в пункт передачи в Рафах на юге сектора Газа для приема освобожденных заложников Около 300 боевиков из военного крыла ХАМАС и других фракций принимают участие в процессе обмена шести заложников.

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