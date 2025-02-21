ХАМАС передал Израилю «настоящее» тело Бибас

ХАМАС подтвердило, что останки принадлежат похищенной Шири Бибас. Они отправлены для опознания в центр судебной медицины в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля ситуацию еще не комментировала.

Ранее сообщалось, что под видом тела Шири Бибас, которая погибла в плену вместе со своими маленькими сыновьями, боевики отдали Израилю тело другого человека.

Шири Бибас, ее муж Ярден и их дети были похищены 7 октября 2023 года из их дома в кибуце Нир-Оз. Ярден Бибас, которого держали в плену отдельно от жены и детей, выжил и был освобожден 1 февраля 2025 года. ХАМАС до последнего момента скрывал тот факт, что Шири и детей больше нет в живых.

Тем временем сообщается, что сотрудники Красного Креста прибыли в пункт передачи в Рафах на юге сектора Газа для приема освобожденных заложников Около 300 боевиков из военного крыла ХАМАС и других фракций принимают участие в процессе обмена шести заложников.