Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО

«Европейский союз готовит пакет дополнительной военной поддержки для Украины на сумму около 20 млрд евро (20,9 млрд долларов США)», - говорится в сообщении издания.

Источник издания сообщил, что ЕС пытается согласовать новую помощь для Киева на фоне усилий президента США Дональда Трампа по достижению быстрого мирного урегулирования с Россией.

По данным Bloomberg, инициатива будет направлена на поставку артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, ударных ракет высокой точности и беспилотников. Пакет поддержки ЕС также имеет целью укрепить украинские военные бригады.

Bloomberg пишет, что ЕС спешит с планами поддержки Украины и предоставления Киеву гарантий безопасности в случае возможного мирного соглашения с РФ и увеличения собственных расходов на оборону с тех пор, как Вашингтон взялся за переговоры с Москвой.