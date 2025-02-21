Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
ЕС готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму около 21 миллиард долларов, сообщает Bloomberg.
«Европейский союз готовит пакет дополнительной военной поддержки для Украины на сумму около 20 млрд евро (20,9 млрд долларов США)», - говорится в сообщении издания.
Источник издания сообщил, что ЕС пытается согласовать новую помощь для Киева на фоне усилий президента США Дональда Трампа по достижению быстрого мирного урегулирования с Россией.
По данным Bloomberg, инициатива будет направлена на поставку артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, ударных ракет высокой точности и беспилотников. Пакет поддержки ЕС также имеет целью укрепить украинские военные бригады.
Bloomberg пишет, что ЕС спешит с планами поддержки Украины и предоставления Киеву гарантий безопасности в случае возможного мирного соглашения с РФ и увеличения собственных расходов на оборону с тех пор, как Вашингтон взялся за переговоры с Москвой.