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Лавров и Матвиенко едут в Турцию

11:52 2210

В ближайшие дни глава МИД России Сергей Лавров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совершат визит в Турцию, сообщает турецкий телеканал A Haber.

По данным канала, сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а затем 26-27 февраля – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Телеканал отмечает, что контакты между Москвой и Анкарой активизировались после переговоров между США и Россией в Эр-Рияде.

Так, главным пунктом повестки дня визита Лаврова в Турцию станет ситуация в Украине. Пока не известно, будет ли турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган лично встречаться с главой российского МИД.

Напомним, что вчера, 20 февраля, на полях встречи министров иностранных дел G20 в ЮАР состоялись переговоры глав МИД России и Турции, Сергея Лаврова и Хакана Фидана.

Также 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел в Анкаре трехчасовые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посвященные прекращению войны в Украине.

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