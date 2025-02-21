Трамп обвинил Макрона и Стармера

Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «ничего не сделали» для прекращения войны в Украине.

Это обвинение прозвучало в интервью Fox News в преддверии визитов обоих лидеров в Белый дом. При этом, несмотря на критику, Трамп сказал, что считает Макрона «другом», а Стармера назвал «очень хорошим парнем».

Макрон приедет в Вашингтон уже в понедельник, а Стармер - в пятницу.

Ранее Макрон и Стармер прокомментировали слова Трампа, назвавшего украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором», заявив, что Зеленский является легитимным президентом.