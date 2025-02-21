USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Новость дня
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Трамп обвинил Макрона и Стармера

11:58 1630

Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «ничего не сделали» для прекращения войны в Украине.

Это обвинение прозвучало в интервью Fox News в преддверии визитов обоих лидеров в Белый дом. При этом, несмотря на критику, Трамп сказал, что считает Макрона «другом», а Стармера назвал «очень хорошим парнем».

Макрон приедет в Вашингтон уже в понедельник, а Стармер - в пятницу.

Ранее Макрон и Стармер прокомментировали слова Трампа, назвавшего украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором», заявив, что Зеленский является легитимным президентом.

Россия отворачивается от Китая и выбирает США
Россия отворачивается от Китая и выбирает США
12:52 1415
Трамп пригрозил Украине «проблемами»
Трамп пригрозил Украине «проблемами» обновлено 01:45
01:45 15429
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины главная тема; все еще актуально
21 февраля 2025, 16:23 7473
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
11:52 2212
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
11:35 2206
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность... украинская драма
02:58 8462
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
11:06 1921
Россия выравнивает фронт на Донбассе
Россия выравнивает фронт на Донбассе
10:43 3015
Вашингтон угрожает Киеву
Вашингтон угрожает Киеву
10:22 2580
Украинцы дадут американцам доступ к минералам
Украинцы дадут американцам доступ к минералам
10:12 2813
В Баку стартует Кубок мира
В Баку стартует Кубок мира Приехал 2-кратный олимпийский чемпион; видео
05:39 4636

ЭТО ВАЖНО

Россия отворачивается от Китая и выбирает США
Россия отворачивается от Китая и выбирает США
12:52 1415
Трамп пригрозил Украине «проблемами»
Трамп пригрозил Украине «проблемами» обновлено 01:45
01:45 15429
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины главная тема; все еще актуально
21 февраля 2025, 16:23 7473
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
11:52 2212
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
11:35 2206
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность... украинская драма
02:58 8462
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
11:06 1921
Россия выравнивает фронт на Донбассе
Россия выравнивает фронт на Донбассе
10:43 3015
Вашингтон угрожает Киеву
Вашингтон угрожает Киеву
10:22 2580
Украинцы дадут американцам доступ к минералам
Украинцы дадут американцам доступ к минералам
10:12 2813
В Баку стартует Кубок мира
В Баку стартует Кубок мира Приехал 2-кратный олимпийский чемпион; видео
05:39 4636
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться