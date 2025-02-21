Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом?

Москва использует удары дронов Вооруженных сил Украины по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Астраханской области, нанесённые 17 и 18 февраля, чтобы настроить против Киева как Казахстан, так и Запад. Напомним, что Каспийский трубопроводный консорциум транспортирует к порту Новороссийска нефть, добываемую и в России, и в Казахстане. Как уже сообщалось, оператор консорциума, российская компания «Транснефть», заявила, что на восстановление станции могут потребоваться месяцы, а потому объем транзита казахстанской нефти может снизиться до 30 процентов.

Нефть, перекачиваемая через КТК, добывается на месторождении Тенгиз в Каспийском регионе консорциумом, в который входят несколько западных компаний, включая американский гигант Chevron. И это дало России повод утверждать, что из-за политики президента США Дональда Трампа Украина сознательно наносит ущерб бизнесу западных компаний. Тем не менее, консорциум, разрабатывающий тенгизское месторождение, заявил, что выход из строя станции «Кропоткинская» в Астраханской области не повлиял на объемы добычи, поскольку нефть транспортируется по трубопроводу Тенгиз – Новороссийск, минуя «Кропоткинскую». Министерство энергетики Казахстана также сообщило, что экспорт в Новороссийск продолжается в прежних объемах. Однако российская сторона продолжает утверждать, что из-за затянувшегося ремонта станции объемы казахстанского экспорта через Новороссийск все же сократятся. Вице-министр экономики Казахстана Арман Касенов заявил, что для точной оценки сроков восстановления станции необходимо детально проанализировать нанесенный ущерб. По его словам, если ремонт затянется, то сокращение объемов экспорта нефти станет неизбежным. «Пока рано делать окончательные выводы. Действительно ли экспорт нефти снизится на 30 процентов и на какой срок, можно будет сказать только после детальных уточнений», – отметил он. При этом Касенов подчеркнул, что даже в случае гипотетического сокращения экспорта Казахстан не ощутит сколько-нибудь существенных негативных последствий. По его словам, нефтяной сектор «составляет только около 9 процентов экономики Казахстана», а потому даже снижение показателя на 5 процентов не окажет критического влияния. «Я считаю, что это будет иметь незначительный эффект», - подчеркнул вице-министр, добавив, что в 2025 году ожидается увеличение добычи нефти в Казахстане на семь миллионов тонн. «Даже если произойдет временное сокращение экспорта, по итогам года мы добудем больше нефти, чем в прошлом году, что нивелирует возможные негативные последствия», – отметил Касенов.

А вот по оценке эксперта Ольжаса Байдильдинова, из-за атаки на станцию «Кропоткинская» экономика Казахстана может потерять в общей сложности от 500 до 600 миллионов долларов. Эксперт напомнил, что Каспийский трубопроводный консорциум не подпадает под антироссийские санкции, поскольку транспортирует нефть, добытую западными компаниями. «Именно по этой причине Украина за последние три года не атаковала инфраструктуру КТК и ее нефтеналивные танкеры, - пояснил эксперт. - Украинские силы понимали, что речь идет не только о нефти Казахстана или России, но в большей степени о сырье американских и европейских компаний». Байдильдинов считает, что определенные силы в Киеве сознательно решили нанести ущерб участникам консорциума, в том числе Казахстану. «Если станция «Кропоткинская» останется отключенной на два месяца, то объем поставок казахстанской нефти в Новороссийск сократится на два миллиона семьсот тысяч тонн, - уточнил эксперт. - По текущим ценам это эквивалентно одному миллиарду 400 миллионам долларам – именно столько потеряют западные компании и Казахстан. Учитывая же затраты на восстановление объекта, общий ущерб может превысить два миллиарда долларов». Следует отметить, что официальная Астана отреагировала на удар по «Кропоткинской» заметно спокойнее, чем Москва. МИД Казахстана ограничился заявлением о намерении связаться с украинской стороной для обсуждения инцидента. Сдержанная реакция Министерства иностранных дел была подвергнута резкой критике со стороны депутата парламента Казахстана Марата Башимова. «Украина прекрасно понимала важность КТК для транспортировки казахстанской нефти, - уверен депутат. - Казахстан должен потребовать объяснения за действия, угрожающие его интересам. Необходимо принять решительные меры для привлечения виновных к ответственности». Еще один казахстанский депутат, Никита Шаталов, также считает, что официальная Астана должна призвать Украину к ответственности за удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). По его словам, те, кто решил атаковать КТК, должны понести наказание. Депутат назвал атаку украинскими дронами, осуществленную ночью 17 февраля, «преступлением против интересов Казахстана». «Очевидно, что украинская сторона не могла не знать, что 90 процентов нефти, которая проходит по данному трубопроводу, – это казахстанская нефть, добытая с нашего Тенгизского месторождения, и выгоду от нее получают различные западные компании, экспортирующие сырье в ЕС, - подчеркнул Шаталов. - При этом трубопровод является международным, а в числе акционеров – как «КазМунайГаз», так и американские «Шеврон», «Эксон Мобил» и итальянская Eni, заинтересованные в стабильных поставках. Мы можем утверждать, что целью атаки было нанесение ущерба конкретно нашим экономическим интересам».