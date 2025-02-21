Губернатор просит миллиарды долларов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом попросил Конгресс США выделить почти 40 миллиардов долларов на восстановление штата после сильных пожаров, сообщает The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что губернатор просит властей США помочь округу Лос-Анджелес «как в оперативных, так и в долгосрочных восстановительных работах, необходимых для восстановления жизней и имущества после этого катастрофического события».

По словам главы штата, потребуются годы, чтобы оценить ущерб экономике страны, а также ликвидировать все последствия бедствия.

Напомним, что масштабные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. В результате возгорания погибли 25 человек, в общей сложности 16 251 сооружение были уничтожены. Эксперты считают, что экономические потери от пожаров могут составить сотни миллиардов долларов.