Шольц дал обещание Зеленскому

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре вечером подтвердили, что Киев должен участвовать в любых будущих переговорах о прекращении войны России против Украины, сообщает DW.

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, Шольц и Зеленский обсудили «текущую военную и гуманитарную ситуацию, а также пути к установлению справедливого мира в Украине». Оба лидера согласились, что вопросы безопасности Европы должны обсуждаться совместно с европейскими странами.

Хебештрайт также отметил, что во время телефонного разговора Шольц заверил Зеленского, что Германия продолжит поддерживать Украину в тесной координации с европейскими и международными партнерами, пока не будет достигнут справедливый и долгосрочный мир.

Ранее администрация США предприняла инициативу по диалогу с Россией о будущем Украины без участия самой Украины и Европы. Вашингтон и Москва 18 февраля договорились в Эр-Рияде провести переговоры для урегулирования разногласий и быстрого завершения войны в Украине. В обсуждении в числе прочих участвовали госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, но представители Европы и Украины приглашены не были.