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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Новость дня
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Арестович размечтался: «Приду к власти, посажу Зеленского…»

12:33 1571

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал «отдать под суд» Владимира Зеленского в случае прихода к власти.

«Меня начали часто спрашивать: арестую ли я Зеленского, если стану президентом? Ну что вы. Как я могу?.. Арестовывает суд. Я дам команду задержать», - сказал Арестович. Он добавил, что «с головы Зеленского не упадет ни один волос», но ему «придется сидеть в тюрьме до конца жизни».

«Он будет сидеть (думаю, на пожизненном), а люди будут помнить, как он укладывал их десятками тысяч, только бы не отцепиться от своей любимой власти. Власти убивать и грабить. Выловим всех, где бы не прятались, достанем из-под земли, привезем и будем зачитывать приговор в прямом эфире», — добавил он.

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