Арестович размечтался: «Приду к власти, посажу Зеленского…»

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал «отдать под суд» Владимира Зеленского в случае прихода к власти.

«Меня начали часто спрашивать: арестую ли я Зеленского, если стану президентом? Ну что вы. Как я могу?.. Арестовывает суд. Я дам команду задержать», - сказал Арестович. Он добавил, что «с головы Зеленского не упадет ни один волос», но ему «придется сидеть в тюрьме до конца жизни».

«Он будет сидеть (думаю, на пожизненном), а люди будут помнить, как он укладывал их десятками тысяч, только бы не отцепиться от своей любимой власти. Власти убивать и грабить. Выловим всех, где бы не прятались, достанем из-под земли, привезем и будем зачитывать приговор в прямом эфире», — добавил он.