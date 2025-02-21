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Россия отворачивается от Китая и выбирает США

12:52 1425

Участники переговоров в Эр-Рияде обсуждали возможные экономические выгоды от улучшения отношений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Одним из вероятных пунктов было предоставление прав РФ на добычу ископаемых на оккупированной части Украины американским компаниям.

В меморандуме, который был подготовлен для Кремля аналитическим центром, связанным с российским правительством, было предложение прекратить сотрудничество России с Китаем в рамках мирного соглашения.

В нем указан пункт о том, что Москва планирует предложить США ограничить участие Пекина в инфраструктурных проектах, которые укрепят стратегические возможности страны.

Обсуждение якобы касалось и обещания России ограничить возобновление экспорта природного газа в Европу. Как говорится в материале, это могло бы подорвать европейскую конкурентоспособность и позволить реализацию американского сжиженного природного газа, а также предложения предоставить компаниям из США права на месторождения полезных ископаемых в оккупированной части Украины.

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