Стрелков: России придется учитывать позицию Украины

«Вероятно, от меня ждут комментариев по прошедшим прямым переговорам между делегациями РФ и США. Что ж, пока, к сожалению, информации о содержании бесед «около нуля» — наши дипломаты «лучатся дежурным оптимизмом», но ничего конкретного по главному (на сегодняшний день) вопросу не говорят «от слова совсем». То есть перспективы прекращения боевых действий по-прежнему «в тумане войны».

Трамп тоже «лучится оптимизмом», но для него-то это естественно: США добились крупного внешнеполитического успеха хотя бы тем, что сумели «монополизировать посреднические функции», а это в дипломатии само по себе немалое достижение. Напомню, что «крайний раз» США посредничали в вопросах заключения мира между Россией и её военным противником свыше 120 лет назад — в конце Русско-Японской войны, которая и закончилась Портсмутским мирным договором, подписанным на территории США.

Что конкретно «выставили» Штаты нам (России) в качестве условий (своих условий) «урегулирования» — мне, как и всем, конечно же, неизвестно. Могу лишь подозревать, что данные условия «для нас не очень» — поэтому их и не оглашают (пока, по крайней мере).

Совершенно не разделяю мнение некоторых своих корреспондентов и «со-сидельцев» о том, что «Трамп отдаст нам Украину за союз против Китая». Уверен, что Трамп не «отдаст» нам вообще ничего, но может «много взять» за саму возможность «почётной капитуляции» и обещания всё простить (которые ни ему, ни США, ни истеблишменту Штатов не стоят ровным счётом ничего).

При этом Трамп нисколько не будет мешать своим союзникам по НАТО и даже активно (более активно, чем сейчас) поддерживать Украину — в качестве «кнута», понуждающего Москву принять именно те решения и уступки, которые устраивают США и самого Трампа.

Кое-кто активно радуется тому, что, мол, «Украина не является субъектом переговоров». Да, это действительно так. Но никто не может лишить Украину статуса военного противника России, который сумел за три года войны не только избежать разгрома, но и к исходу этого времени на равных противостоять ВС России (или почти на равных, что идентично первому утверждению).

Поэтому скидывать Украину со счетов (вернее, её руководство и «политикум») пока слишком рано. Хочет того Вашингтон (и Москва) или нет — мнение и позицию Киева им придётся учитывать. А она ясна — «никаких территориальных уступок» (и это минимум).

Изменить ситуацию можно (и нужно) было, «резко повысив ставки» и разгромив-таки (минимум — нанеся тяжёлое поражение) ВСУ. Но этот вопрос, насколько понимаю, в Москве теперь даже не стоит, что само по себе обуславливает нашу слабость в переговорных позициях.

Подводя краткий итог: скорого (в течение недель или месяцев) завершения войны я не прогнозирую, улучшения общей ситуации — тоже. Системный кризис, в котором находится наше государство, по-прежнему не имеет перспектив «рассосаться» и будет углубляться», - написал Гиркин (орфография сохранена).