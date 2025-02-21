Эрдоган может посетить Сирию в первый день Рамадана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует визит в Сирию в ближайшие недели, сообщает телеканал Now TV со ссылкой на журналиста Догана Шентюрка.

Согласно информации, визит может состоятся в первый день священного для мусульман месяца Рамадан - 1 марта.

«Эрдоган проведет первый ифтар Рамадана в Дамаске и совершит первую молитву в мечети Омейядов», - сообщает телеканал.

Планируется, что в ходе переговоров будут обсуждаться темы обеспечения безопасности на сирийской территории и экономические отношения.

Визит Эрдогана в Сирию обсуждался во время встречи между турецким лидером и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Анкаре в начале февраля. Тогда Эрдоган в своем выступлении отметил, что Турция «в самые отчаянные и трудные дни не оставила сирийский народ в беде», в новый период Анкара окажет им необходимую поддержку.

Эрдоган также предложил президенту Сирии всю возможную помощь в борьбе с ИГИЛ.