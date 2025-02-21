Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) предложил закончить войну в Украине в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

По словам Фицо, война между Россией и Украиной «могла бы сразу закончиться, но абсолютное большинство стран ЕС, кроме Словакии и Венгрии, решили использовать ее для того, чтобы ослабить Россию».

Фицо добавил, что Украина «стала жертвой плохой стратегии», и «ограниченная военная и политическая поддержка Киева вместе с неработающими антироссийскими санкциями не принесли никакого результата».

«Мы можем отпраздновать 80-летие завершения Второй мировой войны, остановив взаимные убийства украинцев и россиян в Украине. Подключение Трампа к процессу мирного урегулирования вызывает восхищение. У России были серьезные причины в плане безопасности для того, чтобы это все начать. Например, расширение НАТО», - сказал он.

Премьер Словакии также заявил, что «война нужна только (президенту Украины Владимиру) Зеленскому».

«Когда идет война, демократические выборы провести невозможно. Зеленского это беспокоит», - добавил он.