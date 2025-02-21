USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Новость дня
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Фицо призвал завершить войну в Украине в год окончания Второй мировой

13:53 782

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) предложил закончить войну в Украине в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

По словам Фицо, война между Россией и Украиной «могла бы сразу закончиться, но абсолютное большинство стран ЕС, кроме Словакии и Венгрии, решили использовать ее для того, чтобы ослабить Россию».

Фицо добавил, что Украина «стала жертвой плохой стратегии», и «ограниченная военная и политическая поддержка Киева вместе с неработающими антироссийскими санкциями не принесли никакого результата».

«Мы можем отпраздновать 80-летие завершения Второй мировой войны, остановив взаимные убийства украинцев и россиян в Украине. Подключение Трампа к процессу мирного урегулирования вызывает восхищение. У России были серьезные причины в плане безопасности для того, чтобы это все начать. Например, расширение НАТО», - сказал он.

Премьер Словакии также заявил, что «война нужна только (президенту Украины Владимиру) Зеленскому».

«Когда идет война, демократические выборы провести невозможно. Зеленского это беспокоит», - добавил он.

Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом?
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом? каша в регионе
12:05 3466
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года новый поворот; все еще актуально
21 февраля 2025, 21:12 7179
Сельджан Махсудова вышла в финал Кубка мира в Баку
Сельджан Махсудова вышла в финал Кубка мира в Баку обновлено 14:50
14:50 5335
Трамп назначил «ликвидатора ИГИЛ» командовать армией
Трамп назначил «ликвидатора ИГИЛ» командовать армией
14:01 1639
Россия отворачивается от Китая и выбирает США
Россия отворачивается от Китая и выбирает США
12:52 3425
Угрозы Трампа не напугали Зеленского
Угрозы Трампа не напугали Зеленского обновлено 15:12
15:12 17095
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины главная тема; все еще актуально
21 февраля 2025, 16:23 7728
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
11:52 3520
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
11:35 3135
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность... украинская драма
02:58 9108
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
11:06 2570

ЭТО ВАЖНО

Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом?
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом? каша в регионе
12:05 3466
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года новый поворот; все еще актуально
21 февраля 2025, 21:12 7179
Сельджан Махсудова вышла в финал Кубка мира в Баку
Сельджан Махсудова вышла в финал Кубка мира в Баку обновлено 14:50
14:50 5335
Трамп назначил «ликвидатора ИГИЛ» командовать армией
Трамп назначил «ликвидатора ИГИЛ» командовать армией
14:01 1639
Россия отворачивается от Китая и выбирает США
Россия отворачивается от Китая и выбирает США
12:52 3425
Угрозы Трампа не напугали Зеленского
Угрозы Трампа не напугали Зеленского обновлено 15:12
15:12 17095
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины главная тема; все еще актуально
21 февраля 2025, 16:23 7728
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
11:52 3520
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
11:35 3135
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность... украинская драма
02:58 9108
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
Трамп назвал Трюдо «неудачником», который «убивает Канаду»
11:06 2570
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться