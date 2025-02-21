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Трамп назначил «ликвидатора ИГИЛ» командовать армией

14:01 1641

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет уволили ключевых командующих армии. Новым командующим Объединенного комитета начальников штабов стал Джон Кейн.

Издание сообщило, что вечером в пятницу, 21 февраля, президент США Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна.

Президент назвал Брауна «прекрасным джентльменом» и «выдающимся лидером», намекая на будущие увольнения.

«Наконец, я также поручил министру (глава Пентагона Пит Хегсет) запросить кандидатуры на пять дополнительных должностей высокого уровня, которые будут объявлены в ближайшее время», - написал он в своей социальной платформе Truth Social.

Через несколько минут после сообщения Трампа об увольнении Брауна министр обороны США Пит Хегсет опубликовал заявление, в котором объявил об увольнении главы Военно-морских сил адмирала Лизы Франкетти.

«Увольнение второго чернокожего мужчины на посту старейшего американского генерала и первой женщины в Объединенном комитете начальников штабов является мощным сигналом со стороны администрации, которая поставила вне закона усилия, направленные на обеспечение разнообразия и инклюзивности в военной сфере и в целом в правительстве», - пишет CNN.

Также Хегсет сообщил об увольнении заместителя начальника штаба Военно-воздушных сил США генерала Джеймса Слайфа. Глава Пентагона сообщил, что он «запрашивает кандидатуры» на должности генеральных прокуроров армии, ВМС и ВВС.

«Под руководством президента Трампа мы формируем новое руководство, которое сосредоточит наши вооруженные силы на выполнении их основной миссии - сдерживании, ведении и победе в войнах», - отметил Хегсет.

Вместо Брауна президент Трамп заявил о назначении на должность командующего генерал-лейтенанта ВВС Джона Дэна Кейна. Это неординарный шаг, ведь Кейн сейчас находится в отставке и не является четырехзвездочным генералом.

На Конференции консервативного политического действия 2019 года президент сказал, что познакомился с Кейном во время визита в Ирак. Тогда был заместителем командующего Сил специальных операций США на Ближнем Востоке и операции "Непоколебимая решимость" - кампании, направленной на победу над ИГИЛ.

По словам Трампа, Кейн происходил из «центрального кастинга» и мог бы «полностью завершить кампанию по ликвидации ИГИЛ за одну неделю». Трамп назвал Кейна «боевиком», который «сыграл важную роль в полном уничтожении халифата ИГИЛ».

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