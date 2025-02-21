Маск: «Путин не может себе меня позволить»

Американский предприниматель Илон Маск во время интервью с телеведущим Робом Шмиттом высмеял тех, кто считает его агентом президента России Владимира Путина.

«Люди говорят, что я — проплаченный агент Путина. Я говорю, что он не может себе меня позволить», - сказал миллиардер.

Эти слова вызвали громкий смех у аудитории, а ведущий ответил, что по его мнению, «Маск стоит дороже, чем вся Россия».

Вчера, 21 февраля, президент России Владимир Путин во время посещения Форума будущих технологий предложил Газпромбанку сотрудничать с Илоном Маском.

«Когда Маск закончит реформирование государственного аппарата США и займется наукой, компании из России могут наладить с ним сотрудничество», - заявил Путин.

Также в СМИ появлялась информация, что американский предприниматель с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с президентом России.