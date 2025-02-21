Анкара готова принять встречу представителей России и США

Турция готова принять встречу представителей РФ и США, но какой-либо конкретики в этом направлении нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

«Мы на самом высоком уровне выразили готовность принять переговоры. Но пока ничего конкретного в этом направлении нет», - сказал собеседник агентства.