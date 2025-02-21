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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Анкара готова принять встречу представителей России и США

14:45 472

Турция готова принять встречу представителей РФ и США, но какой-либо конкретики в этом направлении нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

«Мы на самом высоком уровне выразили готовность принять переговоры. Но пока ничего конкретного в этом направлении нет», - сказал собеседник агентства.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ближайшие две недели запланирована российско-американская встреча на уровне глав профильных ведомств. Стороны, как сообщается, обсудят «вопросы устранения раздражителей» в двусторонних отношениях. По его словам, такая встреча пройдет в третьей стране, конкретное место в настоящее время согласовывается.

Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес.

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