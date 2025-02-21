Россияне вымирают рекордными темпами

По итогам 2024 года естественная убыль населения России, то есть разница между числом умерших и родившихся, составила 596,2 тыс. человек. Такие данные приводит Росстат. Этот показатель на 20,4% превышает уровень 2023 года, когда естественная убыль населения составляла 495,2 тыс. человек.

Число новорожденных в стране в 2024 году продолжило сокращаться и достигло 1,222 млн человек, что на 3,4% меньше, чем в 2023 году (1,265 млн). Более низкий уровень рождаемости был зафиксирован лишь в 1999 году, когда на свет появилось 1,215 млн детей. Коэффициент рождаемости (количество рождений на 1 тыс. человек населения) снизился с 8,7 в 2023 году до 8,4 в 2024-м. Рост рождаемости в минувшем году отмечался только в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгее, а также в аннексированном Крыму, следует из данных Росстата.

В 2024 году в России умерло 1,82 млн человек, что на 3,3% больше, чем в 2023 году. При этом в предыдущие два года отмечалось снижение смертности: в 2023 году число умерших сократилось на 7,1%, а в 2022 году — на 22,3%. Эти показатели объясняются высокой базой 2021 года, когда смертность достигла рекордных 2,44 млн человек на фоне пандемии COVID-19. В 2024 году коэффициент смертности повысился с 12,0 (в 2023 году) до 12,5 умерших на 1 тыс. человек населения.

Таким образом, естественная убыль населения продолжается девятый год подряд, и кумулятивный итог за период с 2016 по 2024 годы превысил 4 млн человек. С 2000 года численность населения России сократилась на более чем 11 млн человек из-за превышения смертности над рождаемостью. Это эквивалентно двум населениям Санкт-Петербурга и в десять раз превышает численность таких регионов, как Липецкая, Рязанская или Брянская области, каждая из которых насчитывает около 1,1 млн жителей.

Согласно прогнозу Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, дисбаланс между рождаемостью и смертностью в России в ближайшие десятилетия сохранится на уровне 500–700 тыс. человек в год вплоть до 2070-х годов. Частично компенсировать убыль населения сможет миграционный приток, однако, даже с учетом этого фактора, численность жителей страны продолжит снижаться. По оценкам ООН, к 2100 году население России сократится до 126 млн человек, что станет минимальным показателем с 1965 года.