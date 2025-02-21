Переговоры в Москве. Транзит российского газа в Иран через Азербайджан

Министр энергетики России Сергей Цивилев принял в Москве посла Азербайджана Рахмана Мустафаева. Согласно пресс-релизу, опубликованному российской стороной, на встрече обсуждались вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами, включая проект газопровода через Азербайджан в Иран. По словам Цивилева, Россия и Азербайджан «расширяют конструктивный диалог в сфере энергетики» как по нефтегазовым вопросам, так и в других направлениях. Министр подчеркнул, что Россия «дорожит дружескими отношениями с Азербайджаном». Сообщается, что Баку и Москва усилят сотрудничество в энергетике на уровне министерств и договорились создать рабочую группу.

Следует отметить, что проект транзита российского газа в Иран через Азербайджан впервые был озвучен 17 января в Москве в ходе переговоров президента России Владимира Путина с его иранским коллегой Масудом Пезешкианом. По словам Путина, на первом этапе планируется ежегодно поставлять в Иран два миллиарда кубометров российского газа, а в перспективе довести объем до 55 миллиардов кубометров. Министр Цивилев добавил, что маршрут через Азербайджан полностью согласован, осталось лишь урегулировать коммерческие вопросы. При этом министр не уточнил, будет ли использована существующая инфраструктура или потребуется строительство нового газопровода. Заявления, прозвучавшие в Москве, в Азербайджане пока не комментировали. Впрочем, и раньше относительно каких-либо трехсторонних переговорах по строительству газопровода через Азербайджан в Иран ничего не сообщалось.

Тем не менее, известно, что в июне 2024 года российская компания «Газпром» и иранская Iranian Gas Company подписали меморандум о поставках газа. Детали соглашения не разглашались, однако министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что в дальнейшем планируется заключить контракт на поставку до 300 миллионов кубометров газа в сутки, что составляет около 110 миллиардов кубометров в год. Этот объем эквивалентен примерно 45 процентам сегодняшнего потребления газа в Иране, который практически полностью обеспечивает себя собственными ресурсами, но из-за санкций стеснен в реэкспорте. При этом ни российская, ни иранская стороны не уточняли маршрут транспортировки столь значительных объемов газа. По мнению экспертов, теоретически существуют три возможных маршрута: - Центральноазиатский маршрут через Казахстан и Туркменистан. - Маршрут через Азербайджан. - Новый газопровод по дну Каспийского моря. Поскольку третий вариант не является реалистичным, главной интригой остается выбор между маршрутом через Азербайджан и транзитом через Центральную Азию.

И вот, наконец, на переговорах президентов России и Ирана в Москве было официально объявлено о выборе маршрута через Азербайджан. Однако в российских энергетических кругах отмечают, что это отнюдь не означает отказ Москвы от среднеазиатского маршрута. Россия планирует использовать оба маршрута. При этом оставшиеся 55 миллиардов кубометров газа в год (из предусмотренных 110 миллиардов) будут поставляться в Иран через Центральную Азию. Ранее иранские СМИ сообщали, что Тегеран и Москва договорились о своп-поставках газа в объеме 15 миллионов кубометров ежесуточно (5,5 миллиарда кубометров в год) через магистральный газопровод Гаджикабул – Астара – Абадан (МГП), соединяющий Азербайджан и Иран, а также через газопровод Гаджикабул (Кази-Магомед) – Ширвановка – Моздок, связывающий Азербайджан и республику Северная Осетия – Алания (в Азербайджане этот участок известен как МГП Ново-Филя – Баку). Следует отметить, что для транспортировки миллиардов кубометров газа в Иран через существующую инфраструктуру потребуется ее модернизация, включая обновление насосных станций и других объектов. А для увеличения поставок до 55 миллиардов кубометров в год необходимо строительство нового трубопровода. После того, как Россия потеряла большую часть европейского рынка, ее планы по крупномасштабному экспорту газа в Иран выглядят логичными. При этом Тегеран может использовать часть российского газа на севере страны, а оставшийся объем перенаправлять в Турцию. Если учитывать, что в Турции продолжаются переговоры о создании газового хаба при участии России, то в перспективе это может способствовать укреплению позиций «Газпрома» на европейском рынке через посредников. Одновременно возникает ключевой вопрос: где Россия возьмет 55 миллиардов кубометров газа для поставок в Иран, учитывая, что основные месторождения находятся в отдаленных районах Сибири? Российские эксперты считают, что теоретически «Газпром» может ежегодно поставлять в Иран через Азербайджан до 10 миллиардов кубометров газа за счет резервов Единой системы газоснабжения. Эти объемы уже учтены в балансе компании и могут формироваться из различных источников для ценовой оптимизации. Основной поток газа будет поступать из Западной Сибири, включая Ямальский полуостров. Однако при увеличении объемов поставок до 50–70 миллиардов кубометров в год потребуется масштабная оптимизация логистики и источников добычи, чтобы обеспечить хотя бы минимальную рентабельность. В России рассматривают возможность использования запасов Астраханского газоконденсатного месторождения для экспорта в Иран. Это месторождение содержит по разным оценкам до четырех триллионов кубометров газа, а теоретический уровень добычи может достигать 100 миллиардов кубометров в год.