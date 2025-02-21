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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Лавров едет к иранцам

15:58 827

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Иран в ближайшие дни, говорится в заявлении МИД Ирана. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибудет в Тегеран на будущей неделе.

По его словам, визит российского министра направлен на продолжение консультаций между Исламской Республикой и Москвой по поводу развития двусторонних отношений стран и событий в мире и регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по урегулированию в Украине не повлияют на сотрудничество страны с Ираном.

Сегодня стало известно, что Лавров посетит Турцию 23-24 февраля. Главной темой встречи станет война в Украине.

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