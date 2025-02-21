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Россия «освобождает» Донбасс: есть жертвы

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16:10 1989

Российские войска ударили авиабомбами по Константиновке в Донецкой области. По меньшей мере два человека погибли и еще четыре были ранены, сообщают украинские СМИ.

В результате ударов разрушен один из подъездов пятиэтажного дома. Отмечается, что под завалами могут быть еще люди.

Председатель Донецкой областной военной администрации сообщил, что Константиновка подверглась многочисленным авиаударам сегодня утром. По предварительным оценкам, повреждены 10 многоэтажек, 21 частный дом, 3 промышленных помещения, магазин, 16 гаражей, 2 линии электропередач, 2 газопровода и 9 автомобилей.

Напомним, что ВС РФ 20 февраля нанесли 4 авиаудара и артиллерийский обстрел по Константиновке в Донецкой области. Погибли 4 мирных жителя, повреждены жилые дома, инфраструктура и предприятия.

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