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У Британии нет войск, чтобы отправить в Украину

16:32 694

Несмотря на заявления британского правительства, Великобритания не сможет отправить свои миротворческие силы в Украину, поскольку не располагает необходимыми средствами, войсками, техникой и боеприпасами. Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

В 2025 году оборонный бюджет Великобритании составит 56,4 млрд фунтов стерлингов (2,3% ВВП). Однако значительная часть этих средств не пойдет на военные нужды – 0,65 млрд фунтов стерлингов заложены на пенсии и пособия, еще 0,22 млрд – на финансирование организаций, не имеющих практического отношения к обороне.

Издание отмечает, что годы сокращений оборонных расходов подорвали боеспособность британской армии. Численность войск сократилась с 100 тысяч человек в 2000 году до примерно 70 тысяч, а производственные мощности оборонного сектора оказались недостаточными для ведения крупномасштабных боевых действий.

Ранее премьер-министр Кир Стармер заявлял о готовности Великобритании внести вклад в гарантии безопасности Украины, включая возможность размещения войск. Однако, как подчеркивает UK Defence Journal, на практике Лондон не способен осуществить такие планы без серьезных финансовых вливаний и восстановления оборонной инфраструктуры.

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