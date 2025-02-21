Болгарам не понравилось евро: вспыхнули протесты

В столице Болгарии Софии перед зданием Болгарского национального банка прошла акция протеста, участники которой выступили против перехода на расчеты в евро.

Массовая акция против введения в Болгарии единой европейской валюты прошла в субботу в Софии.



Организатором выступает партия «Возрождение» и ее лидер Костадин Костадинов, основное требование протестующих – защита болгарского лева (болгарская национальная валюта) как фактора финансовой независимости Болгарии.



По мнению организаторов акции протеста, введение евро приведет к утрате Болгарией своего финансового суверенитета и отказу от самостоятельного определения собственной денежно-кредитной политики.