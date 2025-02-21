Зеленский ожидает продолжения поставок F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает в этом году продолжения поставок F-16 из Нидерландов.

Зеленский отметил, что провел плодотворный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе.

«Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Нас объединяет понимание необходимости усиливать нашу военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей нашей Европы», - написал Зеленский в соцсети Х.

Президент Украины также выразил благодарность Нидерландам за оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины.

По словам Зеленского, «это важно для стабильности всей Европы». Это важно для стабильности всей Европы. Ожидаем в этом году продолжения поставок F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным», - добавил Зеленский.