USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Новость дня
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Миздрав отчитывается об успехах

17:14 122

Объем бюджетных средств, выделяемых за последние 20 лет на здравоохранение, вырос в 30 раз. В более чем 700 медицинских учреждениях проведены ремонтно-строительные работы, причем более 70 процентов из них расположены в регионах.

Об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев в рамках II Конгресса Азербайджанского эндоурологического общества.

«Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиева проявляет особую чуткость к вопросам здоровья граждан, выступает с различными социальными инициативами и оказывает поддержку в их реализации. С 1 апреля 2021 года по всей стране был внедрен новый механизм финансирования здравоохранения – это обязательное медицинское страхование. В рамках пакета медицинских услуг предоставляется 3315 видов услуг, включая современные урологические операции», – отметил министр.

Россия «освобождает» Донбасс: есть жертвы
Россия «освобождает» Донбасс: есть жертвы фото
16:10 1999
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом?
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом? каша в регионе
12:05 4438
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года новый поворот; все еще актуально
21 февраля 2025, 21:12 7736
Сельджан Махсудова, Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев вышли в финал Кубка мира в Баку
Сельджан Махсудова, Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев вышли в финал Кубка мира в Баку обновлено 16:24
16:24 6011
Трамп назначил «ликвидатора ИГИЛ» командовать армией
Трамп назначил «ликвидатора ИГИЛ» командовать армией
14:01 2525
Россия отворачивается от Китая и выбирает США
Россия отворачивается от Китая и выбирает США
12:52 4487
Угрозы Трампа не напугали Зеленского
Угрозы Трампа не напугали Зеленского обновлено 15:12
15:12 19506
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины главная тема; все еще актуально
21 февраля 2025, 16:23 7921
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
11:52 4260
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
11:35 3689
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность... украинская драма
02:58 9511

ЭТО ВАЖНО

Россия «освобождает» Донбасс: есть жертвы
Россия «освобождает» Донбасс: есть жертвы фото
16:10 1999
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом?
Может ли атака дронов рассорить Астану с Киевом? каша в регионе
12:05 4438
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года новый поворот; все еще актуально
21 февраля 2025, 21:12 7736
Сельджан Махсудова, Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев вышли в финал Кубка мира в Баку
Сельджан Махсудова, Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев вышли в финал Кубка мира в Баку обновлено 16:24
16:24 6011
Трамп назначил «ликвидатора ИГИЛ» командовать армией
Трамп назначил «ликвидатора ИГИЛ» командовать армией
14:01 2525
Россия отворачивается от Китая и выбирает США
Россия отворачивается от Китая и выбирает США
12:52 4487
Угрозы Трампа не напугали Зеленского
Угрозы Трампа не напугали Зеленского обновлено 15:12
15:12 19506
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины главная тема; все еще актуально
21 февраля 2025, 16:23 7921
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
Лавров и Матвиенко едут в Турцию
11:52 4260
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
Европа поставляет Украине высокоточные ракеты и ПВО
11:35 3689
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность... украинская драма
02:58 9511
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться