Миздрав отчитывается об успехах

Объем бюджетных средств, выделяемых за последние 20 лет на здравоохранение, вырос в 30 раз. В более чем 700 медицинских учреждениях проведены ремонтно-строительные работы, причем более 70 процентов из них расположены в регионах.

Об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев в рамках II Конгресса Азербайджанского эндоурологического общества.

«Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиева проявляет особую чуткость к вопросам здоровья граждан, выступает с различными социальными инициативами и оказывает поддержку в их реализации. С 1 апреля 2021 года по всей стране был внедрен новый механизм финансирования здравоохранения – это обязательное медицинское страхование. В рамках пакета медицинских услуг предоставляется 3315 видов услуг, включая современные урологические операции», – отметил министр.