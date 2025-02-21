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КНДР угрожает Трампу

17:38 1560

Глава пресс-службы Министерства обороны КНДР опубликовал заявление под заголовком «На стратегическую угрозу врагов будем реагировать стратегическими средствами». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«После прихода к власти администрации Трампа более усиливаются военные провокации США и их сателлитов, угрожающие обстановке безопасности в КНДР.

Военные действия США, имеющие демонстративный характер, наглядно показывают неизменную гегемонистскую амбицию нынешней администрации США.

Наши ядерные вооруженные силы – средства для защиты суверенитета государства и безопасности в регионе, а их стремительное и ускорительное укрепление является требованиями действительности для реагирования на военные угрозы со стороны США и их сателлитов.

КНДР будет реагировать на стратегические угрозы со стороны США и других противников своими стратегическими средствами, продолжать ответственные военные действия, направленные на контроль над нестабильной обстановкой безопасности на Корейском полуострове мощными силами сдерживания», - отмечается в заявлении.

Во вторник 11 февраля южнокорейские и американские войска провели масштабные военные учения в 30 километрах к югу от демилитаризованной зоны, соединяющей Южную и Северную Корею, с целью повышения совместных оперативных возможностей.

В учениях приняли участие южнокорейский бомбардировщик B-1B и истребители F-35A и F-15K, а также американский многоцелевой истребитель F-16.

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