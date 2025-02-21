Трамп возобновил военную помощь Тайваню

Сообщается, что в общей сложности были разморожены средства в размере 5,3 млрд долларов, которые будут затрачены на 243 программы помощи.

Средства в основном пойдут на программы по обеспечению безопасности, на помощь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и незаконной миграцией в США.

Напомним, что президент Дональд Трамп вскоре после вступления в должность приказал приостановить помощь иностранным государствам, остановив финансирование всего: от программ по борьбе с голодом и смертельными болезнями до предоставления убежища беженцам и мигрантам.

Но 14 февраля федеральный судья в США обязал администрацию Трампа вновь направлять иностранную помощь. По мнению инстанции, 90-дневная всеобщая заморозка, введенная Трампом, внезапна и незаконна, что нужно возобновить финансирование сотен подрядчиков иностранной помощи.