Во Франции протесты: требуют выйти из ЕС и НАТО

Манифестация за выход Франции из Евросоюза и НАТО прошла в субботу в Париже, в ней приняли участие несколько сотен человек, пишут российские СМИ.

Шествие организовано партией «Патриоты» во главе с ее лидером Флорианом Филиппо. По его мнению, выход из ЕС позволил бы Франции «отстаивать свои национальные интересы и стал бы для нее моментом Трампа».

Митингующие прошли по центру Парижа с криками «Макрон в отставку», «Frexit», «Макрон, воюй в своей войне сам».