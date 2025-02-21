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Во Франции протесты: требуют выйти из ЕС и НАТО

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19:30 1418

Манифестация за выход Франции из Евросоюза и НАТО прошла в субботу в Париже, в ней приняли участие несколько сотен человек, пишут российские СМИ.

Шествие организовано партией «Патриоты» во главе с ее лидером Флорианом Филиппо. По его мнению, выход из ЕС позволил бы Франции «отстаивать свои национальные интересы и стал бы для нее моментом Трампа».

Митингующие прошли по центру Парижа с криками «Макрон в отставку», «Frexit», «Макрон, воюй в своей войне сам».

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