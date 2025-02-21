Каспий мелеет быстрее, чем ожидалось

В последнее время высыхание Каспийского моря ускорилось настолько, что экологи прибрежных стран предупреждают: этот процесс может завершиться намного раньше, чем ожидалось. Как сообщает haqqin.az, по данным глобального движения Save The Caspian Sea, мониторинг ситуации за последние восемнадцать лет свидетельствует, что уровень Каспия понизился на два метра. И если нынешние темпы обмеления сохранятся, то, как прогнозируют экологи, к 2100 году уровень Каспийского моря опустится на восемнадцать метров ниже нынешнего. И добавляют, что влияние глобального потепления и других факторов может ускорить этот процесс, что приведет к экологической катастрофе намного раньше предполагаемых сроков. Мониторинг также свидетельствует, что наиболее серьезное обмеление наблюдается у побережья Казахстана, где в некоторых районах Каспий отступил от береговой линии на 50 километров.

Вадим Ни, основатель движения Save The Caspian Sea, отмечает, что в период с 2005 по 2023 годы общая площадь Каспия сократилась более чем на 30 тысяч квадратных километров, а сам процесс высыхания оказывает разрушительное влияние на его экосистему, флору и фауну. Экологи подчеркивают, что падение уровня воды является одной из главных причин массовой гибели каспийских тюленей. И если раньше их численность оценивалась примерно в один миллион особей, то сейчас она сократилась до всего 70 тысяч. Ежегодно на казахстанском побережье находят тысячи мертвых тюленей. Высыхание Каспия создает также серьезные проблемы для судоходства. Из-за падения уровня моря крупные грузовые суда больше не могут заходить в казахстанский порт Актау, входящий в стратегически важный международный Транскаспийский (Срединный) транспортный коридор, который связывает Казахстан с Азербайджаном. По данным правительства Казахстана, для углубления дна в порту Актау уже подготовлена проектно-сметная документация, которая в декабре 2024 года прошла экспертизу. Реализация этого проекта потребует 42 миллиарда тенге (84 миллиона долларов). Из-за обмеления моря транспортные суда в Каспии вынуждены загружаться лишь на 75 процентов от своего максимального водоизмещения. Кроме того, критически снизилась доступность крупнейшего казахстанского нефтяного месторождения Кашаган.

Российский эколог Александр Веселов предупреждает, что Каспий может повторить судьбу Аральского моря. «По прогнозам ученых, Каспий может столкнуться с той же участью, что и Арал – высыхание, разделение на несколько частей, ухудшение качества воды, - утверждает Веселов. - Экологические проблемы также серьезно сказываются на животном мире - становится нормой массовая гибель лебедей, осетровых и тюленей. Однако реакция государственных структур на эти изменения, к сожалению, остается слабой». Веселов отмечает, что экология Каспия напрямую влияет на жизнь местных жителей, а проблемы с пресной водой и развитием туризма остаются одними из самых серьезных. Недавно эта тема обсуждалась на заседании «круглого стола» в Астане, где эксперты и экологи выразили обеспокоенность состоянием Каспия и предлагали меры по улучшению ситуации. «Каспийское море находится на самом низком уровне за последние 400 лет, - заявил в интервью российской газете «Известия» Петр Завьялов, заместитель директора Института океанологии РАН имени Ширшова. - Возможно, этот показатель снизится еще на один-два метра». По его словам, обмеление влияет как на биосферу, так и на экономическое развитие региона. Напоминая, что объем Каспия составляет около 80 тысяч кубических километров (что в четыре раза больше объема Балтийского моря), а глубина превышает 1.000 метров, специалист подчеркивает, что столь крупный водоем оказывает значительное влияние на климат региона, смягчая летнюю жару и зимние холода, а экологическое состояние моря напрямую связано с жизнью биологических сообществ как в воде, так и на суше.

«Существуют исследования, доказывающие, что Каспий влияет на климат и в глобальном масштабе, - отметил Завьялов. - Эти изменения передаются через атмосферную циркуляцию. Математическое моделирование указывает, что снижение уровня Каспия может привести к изменениям осадков во всем Тихоокеанском регионе». На данный момент средний уровень поверхности Каспийского моря составляет относительно уровня Мирового океана около минус 29,5 метра. Это - рекордно низкий показатель за последние 400 лет. Специалист считает, что предсказать дальнейшую динамику уровня моря сложно, поскольку на нее влияют испарение, речной сток и атмосферные осадки, которые не поддаются учету с высокой точностью. «Более того, ранее успешно применявшиеся методы расчетов устарели из-за изменения климата, температурных режимов, осадков и ветровых условий, - добавил Петр Завьялов. - Требуются новые модели». Как известно, основным источником питания Каспия является Волга, обеспечивающая 90 процентов его водных ресурсов. Однако в последние годы Россия построила на крупнейшей реке Европы для нужд сельского хозяйства множество плотин, что привело к сокращению объема воды, поступающей в Каспий. Не говоря уже о том, что существует риск обмеления самой Волги. Министерство экологии Республики Татарстан предупреждает об этом и предлагает создать единый центр управления Волго-Камским каскадом. По данным агентства «Татар-информ», в Министерстве экологии отмечают, что ежегодный сброс воды в низовья решает проблемы рыбных хозяйств Астраханской области, но одновременно приводит к дефициту воды в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. Всего же на берегах Волго-Камского каскада расположены 15 субъектов, а регулирование водных ресурсов затрагивает их экологию, водоснабжение, рыбный промысел, сельское хозяйство и другие сферы. Обмеление Каспия уже привело к образованию у российских берегов новых островов. К примеру, Каспий отступил от побережья Астрахани на несколько километров, и на новых островах уже появилась растительность.