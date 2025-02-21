Трамп собирается выжать Украину досуха

Европа помогала Украине в виде кредитов, помощь не была безвозмездной, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы вкладываем в три раза больше денег. Мы вложили 300 миллиардов. Они - 100 миллиардов. И вы знаете, Европа тоже делает это в виде займа. Байден просто дал денег. Не было никакого кредита. Не было никакого обеспечения. Не было ничего. Так что, либо мы подпишем сделку, либо у нас будет много проблем с ними. Мы тратим наши сокровища на какую-то страну, которая находится очень, очень далеко. И это нормально. Но с нами нужно обращаться так же, как с Европой. Европа получает свои деньги обратно», - заявил Трамп.

В то же время украинские СМИ сообщают, что США требуют уже не 50%, а 100% контроля над фондом полезных ископаемых Украины.

Сообщается, что Вашингтон сегодня ночью передал Киеву обновлённый вариант соглашения, который стал значительно жёстче, чем предыдущая версия. Соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть, доходы от реализации которых поступают в специальный фонд.

Документ предлагает закрепить за США 100% собственности фонда. Размер фонда США предлагает установить на уровне $500 миллиардов.