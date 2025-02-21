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НАТО готовится к нападению России

20:51 151

НАТО рассматривает возможность строительства системы трубопроводов, которая соединит Германию с Польшей и Чехией. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на служебные документы бундесвера. Как ожидается, данный шаг обеспечит устойчивое снабжение войск на восточном фланге альянса авиационным топливом в случае нападения со стороны России.

Согласно информации издания, в НАТО пришли к выводу, что трубопроводные сети являются критически важной частью топливного обеспечения, в связи с чем планируется продление существующего трубопровода из города Брамше (Нижняя Саксония) до Польши, а также создание нового маршрута, который свяжет Ингольштадт (Бавария) с Чехией. В перспективе сеть может быть расширена до Литвы.

В немецком военном ведомстве считают, что без подобной инфраструктуры снабжение топливом войск в случае военного конфликта может стать «ахиллесовой пятой» НАТО. В документе бундесвера отмечается, что боеприпасы и запасные части к технике можно оперативно доставлять по воздуху, однако перевозка горючего таким способом маловероятна из-за его огромного потребления.

Ожидается, что проект потребует вложений в размере 21 млрд евро, а его завершение намечено на 2035 год. Германия готова профинансировать работы на сумму более 3,5 млрд евро, подтвердил министр обороны Борис Писториус. Он подчеркнул, что бесперебойное снабжение топливом является одним из ключевых условий боеготовности вооруженных сил.

Однако реализация проекта сопряжена с рядом сложностей: трубопровод придется прокладывать под реками Везер и Эльба, а также через охраняемые природные территории, что может потребовать дополнительных согласований и увеличить стоимость проекта, указывает Der Spiegel. Кроме того, предстоит урегулировать вопросы с землевладельцами и местными властями.

Центрально-Европейская трубопроводная система НАТО была создана в 1950-х годах. Она предназначалась для снабжения вооруженных сил в регионе и охватывала Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды. Ей также пользовались американские военные. В настоящий момент сеть, созданная в годы Холодной войны, заканчивается на западногерманской границе.

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