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Премьер-лига: «Карабах» не смог обыграть «Сабах»

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Отдел спорта
20:53 758

Сегодня в рамках 24-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги "Карабах" принимал "Сабах".

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте Абделла Зубир вывел агдамцев вперед. "Сабах" восстановил равновесие на 35-й минуте усилиями Джессе Секидики.

В другом матче дня "Араз-Нахчыван" и "Сабаил" сыграли вничью 0:0.

Вчера "Нефтчи" одолел "Сумгаит" - 1:0.

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