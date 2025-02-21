Премьер-лига: «Карабах» не смог обыграть «Сабах»
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Сегодня в рамках 24-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги "Карабах" принимал "Сабах".
Встреча завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте Абделла Зубир вывел агдамцев вперед. "Сабах" восстановил равновесие на 35-й минуте усилиями Джессе Секидики.
В другом матче дня "Араз-Нахчыван" и "Сабаил" сыграли вничью 0:0.
Вчера "Нефтчи" одолел "Сумгаит" - 1:0.
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