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Стармер пообещал Зеленскому поговорить с Трампом

21:22 899

Премьер-министр Британии Стармер провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в котором пообещал обсудить суверенитет Украины с Трампом. Об этом сообщает офис премьера Соединенного Королевства.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон и Стармер «ничего не сделали» для прекращения войны в Украине.

Это обвинение прозвучало в интервью Fox News в преддверии визитов обоих лидеров в Белый дом. При этом, несмотря на критику, Трамп сказал, что считает Макрона «другом», а Стармера назвал «очень хорошим парнем».

Макрон приедет в Вашингтон уже в понедельник, а Стармер - в пятницу.

Ранее Макрон и Стармер прокомментировали слова Трампа, назвавшего украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором», заявив, что Зеленский является легитимным президентом.

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