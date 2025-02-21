Трамп назвал место и дату новых переговоров с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров Вашингтона и Москвы пройдёт 25 февраля. Переговоры снова состоятся в Саудовской Аравии, цитирует американского президента американская общественная сеть C-Span.

Встреча высокопоставленных делегаций США и России в Эр-Рияде состоялась 18 февраля. Украинские представители в ней не участвовали. Президент Украины Владимир Зеленский заранее отказался признавать итоги этих переговоров и перенес на март запланированный визит в Саудовскую Аравию.