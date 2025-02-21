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Трамп назвал место и дату новых переговоров с Россией

21:36 1810

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров Вашингтона и Москвы пройдёт 25 февраля. Переговоры снова состоятся в Саудовской Аравии, цитирует американского президента американская общественная сеть C-Span.

Встреча высокопоставленных делегаций США и России в Эр-Рияде состоялась 18 февраля. Украинские представители в ней не участвовали. Президент Украины Владимир Зеленский заранее отказался признавать итоги этих переговоров и перенес на март запланированный визит в Саудовскую Аравию.

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Трамп назвал место и дату новых переговоров с Россией
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Экс-министр иностранных дел Украины, экс-вице-премьер Вадим Пристайко: «Зеленский хотел убедиться, что друг Эрдоган на твоей стороне»
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