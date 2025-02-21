Трамп меняет генералов, чтобы победить в войне

Слово «беспрецедентный» стало самым популярным в американских изданиях при описании действий президента Дональда Трампа. Вот и состоялась беспрецедентная перетряска военного ведомства сверху донизу. Трамп сообщил, как всегда с помощью своей социальной сети Truth Social, о том, что он увольняет председателя Объединенного комитета начальников штабов американской армии (по европейской классификации это глава Генштаба) четырехзвездного генерала Чарльза Брауна. А потом чистку продолжил свежеиспеченный министр обороны Пит Хегсет, который в своей жизни не командовал и взводом. Его волей были отправлены на гражданку Лиза Франкетти, командовавшая морскими операциями Пентагона, и генерал-лейтенант Джеймс Слайф, один из командующих ВВС.

Хегсет объявил, что от имени президента Трампа он «приводит в министерство новое руководство, чтобы вести войны, в которых Америка будет побеждать». Но сейчас развернулась война Белого дома против собственного Министерства обороны. При этом еще до увольнения Хегсет обвинял Брауна в том, что тот «слишком сосредоточен на делах, связанных с diversity – равенством и разнообразием в армейских рядах». О Франкетти он сказал, что та обязана своим высоким постом только тому, что является женщиной. Министр Хегсет уже давно прославился тем, что он выступает против какого–либо присутствия женщин в армии. Генерал Браун, который в момент объявления об отставке был в Техасе, на границе с Мексикой, как говорят осведомленные источники, уже знал о готовящемся увольнении. Вместо него был назначен генерал Дэн Кейн, но у него на одну звезду меньше на погонах, и это может вызвать недовольство сенаторов, которые будут утверждать его кандидатуру — до этого в течение десятилетий председателями Объединенного комитета были исключительно четырехзвездные командиры. Браун, ветеран ВВС, назначенный Джо Байденом, был исключительно популярен в армии и, если бы не радикальные изменения в высшем политическом эшелоне Америки, он через 16 месяцев начал бы свой четвертый срок в этой должности.

Сенатор Роджер Уикер, председатель комитета по вооруженным силам исключительно высоко оценил работу Брауна и выразил надежду, что его преемник Кейн будет достойно продолжать его дело. Но другие сенаторы настроены достаточно скептически. Дело в том, что обязательным условием для занятия этой высшей должности было то, что кандидату необходимо было до этого прослужить в Объединенном комитете в каком–либо качестве. Кейн этому требованию не соответствует, что является нарушением закона. Однако Трамп может пренебречь этим, если сочтет, что данное назначение отвечает интересам национальной безопасности. Но соответствует ли? Как говорит Адам Смит, член сенатского комитета по вооруженным силам, «проведенная вечером в пятницу бойня подрывает национальную безопасность Америки». «Все, что происходит, лишь играет на руку Владимиру Путину и другим, кто эксплуатирует слабость Трампа и подрывает наши вооруженные силы, наше правительство, нашу национальную безопасность и демократию во всем мире», - говорит сенатор. Питер Фивер, политолог из Duke University, пишет, что у Трампа, конечно, есть все права увольнять тех военачальников, которые ему не нравятся, но он «обязан объяснить свое решение всей нации и особенно тем мужчинам и женщинам, которые готовы отдать свои жизни, если ими будут управлять люди с позиции закона».