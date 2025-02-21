Теракт во Франции: Макрон отреагировал

Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в Мюлузе на востоке Франции.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру, как минимум один человек погиб, два получили ранения.

Свидетели сообщают, что мужчина кинулся на прохожих с ножом с криками «Аллаху Акбар!». По меньшей мере один человек погиб, несколько получили ранения. Нападавшему 37 лет. Он был обязан покинуть территорию Франции и имел 10-летний запрет на въезд в страну.

По информации телеканала, подозреваемый задержан.