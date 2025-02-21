Теракт во Франции: Макрон отреагировал
Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в Мюлузе на востоке Франции.
Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру, как минимум один человек погиб, два получили ранения.
Свидетели сообщают, что мужчина кинулся на прохожих с ножом с криками «Аллаху Акбар!». По меньшей мере один человек погиб, несколько получили ранения. Нападавшему 37 лет. Он был обязан покинуть территорию Франции и имел 10-летний запрет на въезд в страну.
По информации телеканала, подозреваемый задержан.
February 22, 2025
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. «Прокурор передал дело в Национальную антитеррористическую прокуратуру, которая квалифицировала это деяние как террористический акт. Поэтому нет никаких сомнений в том, что это был исламский террористический акт», - заявил Макрон.