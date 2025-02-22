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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Националисты вышли на митинг в Берлине

22 февраля 2025, 22:42 1201

Свыше 1000 участников контрдемонстрации вышли на улицы в районе Берлин-Митте на фоне акции ультраправых, к которой присоединились порядка 300 человек, в том числе - ряд неонацистов.

Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили агентство dpa и радиостанция RBB Inforadio. Маршрут марша ультраправых проходил от станции Фридрихштрассе до центрального железнодорожного вокзала столицы ФРГ.

Участники контрпротеста неоднократно пытались помешать шествию, устраивая сидячие блокады. В результате участникам марша, к которому изначально планировали присоединиться около 600 человек, пришлось неоднократно останавливаться - в частности на углу Фридрихштрассе и Торштрассе, а также в районе Инвалиденштрассе. По данным журналистов, атмосфера была накалена. Полиция пыталась развести участников двух акций.

Организатор ультраправой демонстрации уже организовывал марш в Берлине в декабре 2024 года. Тогда также были проведены многочисленные контрпротесты.

Неонацисты на юге Берлина напали на членов Социал-демократической партии Германии, которые направлялись на контрпротест, и нанесли им ранения. Предполагаемыми преступниками оказались подростки и молодые люди из Галле (земля Саксония-Анхальт).

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