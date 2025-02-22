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Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией?

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Эльяс Шафиев, собкор
22 февраля 2025, 22:40 2484

Некоторые армянские СМИ сообщают о начале демаркационных работ на границе между Азербайджаном и Арменией в направлении Газахского района. Однако в правительстве Армении, в Комиссии по делимитации и демаркации границ, а также в Службе национальной безопасности эту информацию не комментируют.

По данным, которыми располагает армянские СМИ, работы ведутся вблизи села Воскепар в Тавушской области Армении, расположенного между селами Ашагы Эскипара и Юхары Эскипара Газахского района Азербайджана.

Ранее и Ашагы Эскипара, и четыре села Газахского района, оккупированные Арменией в начале 90-х годов ХХ века, были возвращены, а участок границы в этом направлении длиной 12 километров 700 метров был делимитирован и демаркирован.

Работы ведутся вблизи села Воскепар в Тавушской области Армении, расположенного между селами Ашагы Эскипара и Юхары Эскипара Газахского района Азербайджана

В то же время, село Юхары Эскипара, а также два других эксклавных села, Софулу и Бархударлы, пока остаются под оккупацией.

Согласно договоренности, достигнутой ранее между правительственными комиссиями Азербайджана и Армении под председательством Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы будет продолжаться с севера, от направления Газах-Акстафа, на юг, к берегам реки Араз. В качестве отправной точки предусмотрено использовать место пересечения границ Армении, Азербайджана и Грузии, хотя официальные структуры о начале работ в этих местах пока не сообщают.

Ишхан Акбалян, глава администрации села Воскепар, заявил 18 февраля в интервью ереванской газете «Грапарак», что в Тавушской области начались работы в рамках процесса делимитации и демаркации, не уточнив, правда, о каких именно работах идет речь. При этом Акбалян выразил обеспокоенность и даже призвал протестующих против властей в Ереване присоединиться к ним.

А Юхары Эскипара остается под оккупацией

Но уже на следующий день он наотрез отказался обсуждать этот вопрос и посоветовал обращаться с вопросами к пограничникам.

«Я ничего не говорю! - заявил Акбалян в ответ на вопросы журналистов. - Любой, кому интересно, может прийти и увидеть сам».

Тем временем жители села Воскепар заявили, что подлежащий демаркации участок границы уже расчищается трактором, а приближаться к этой территории, по их словам, запрещено.

Напомним, что оппозиционные круги Армении неоднократно предупреждали, что в результате работ по делимитации и демаркации, проводимых в рамках последнего соглашения между Баку и Ереваном, автомобильная дорога Иджеван–Тбилиси и газопровод Грузия–Армения могут перейти под контроль Азербайджана.

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