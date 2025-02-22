Что за демаркация на границе Азербайджана с Арменией?

Некоторые армянские СМИ сообщают о начале демаркационных работ на границе между Азербайджаном и Арменией в направлении Газахского района. Однако в правительстве Армении, в Комиссии по делимитации и демаркации границ, а также в Службе национальной безопасности эту информацию не комментируют. По данным, которыми располагает армянские СМИ, работы ведутся вблизи села Воскепар в Тавушской области Армении, расположенного между селами Ашагы Эскипара и Юхары Эскипара Газахского района Азербайджана. Ранее и Ашагы Эскипара, и четыре села Газахского района, оккупированные Арменией в начале 90-х годов ХХ века, были возвращены, а участок границы в этом направлении длиной 12 километров 700 метров был делимитирован и демаркирован.

В то же время, село Юхары Эскипара, а также два других эксклавных села, Софулу и Бархударлы, пока остаются под оккупацией. Согласно договоренности, достигнутой ранее между правительственными комиссиями Азербайджана и Армении под председательством Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы будет продолжаться с севера, от направления Газах-Акстафа, на юг, к берегам реки Араз. В качестве отправной точки предусмотрено использовать место пересечения границ Армении, Азербайджана и Грузии, хотя официальные структуры о начале работ в этих местах пока не сообщают. Ишхан Акбалян, глава администрации села Воскепар, заявил 18 февраля в интервью ереванской газете «Грапарак», что в Тавушской области начались работы в рамках процесса делимитации и демаркации, не уточнив, правда, о каких именно работах идет речь. При этом Акбалян выразил обеспокоенность и даже призвал протестующих против властей в Ереване присоединиться к ним.