Папе Римскому совсем плохо

Состояние Папы Римского Франциска остается «критическим» после того, как ранее в субботу у него случился «затяжной астмоподобный респираторный кризис», сообщил Ватикан.

88-летний понтифик «более нездоров, чем вчера», ему были сделаны переливания крови, говорится в заявлении.

Переливание крови было признано необходимым из-за низкого уровня тромбоцитов, связанного с анемией, сообщили в Ватикане.

Ватикан сообщил, что понтифик был бодр, но ему требовался «большой объем» кислорода, и его прогноз «остается осторожным».

«Состояние Святого Отца остается критическим, — говорится в заявлении Ватикана. — Папа не вне опасности».

«Святой Отец находится в сознании и провел день в кресле, хотя ему было тяжелее, чем вчера», — добавляется в заявлении.

Папа проходит лечение от двусторонней пневмонии в римской больнице «Агостино Джемелли», где он находится с 14 февраля. Его госпитализировали из-за трудностей с дыханием после перенесенного бронхита.