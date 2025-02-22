Хуситы впервые обстреляли американский истребитель

Хуситы впервые выпустили ракеты класса «земля-воздух» по американскому истребителю F-16, сообщили высокопоставленные представители Пентагона Fox News.

В настоящее время в администрации Дональда Трампа идет обсуждение того, как реагировать — следует ли выбрать агрессивный ответ в виде целенаправленных убийств виновников атак или продолжить политику атак на инфраструктуру и объекты хуситов.