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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
Новость дня
«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Хуситы впервые обстреляли американский истребитель

00:08 111

Хуситы впервые выпустили ракеты класса «земля-воздух» по американскому истребителю F-16, сообщили высокопоставленные представители Пентагона Fox News.

В настоящее время в администрации Дональда Трампа идет обсуждение того, как реагировать — следует ли выбрать агрессивный ответ в виде целенаправленных убийств виновников атак или продолжить политику атак на инфраструктуру и объекты хуситов.

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