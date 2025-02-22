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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...
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«Шахеды» наступают. А с ними и другая реальность...

Израиль бомбит границу

00:31 676

Израильские военные атаковали погранпереходы между Сирией и Ливаном, целью этих действий названо предотвращение контрабанды оружия для вооруженных формирований «Хезболлы».

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по погранпереходам на границе Сирии и Ливана, через которые террористическая организация «Хезболла» пыталась контрабандно ввезти оружие в Ливан», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По версии израильских военных, эти попытки контрабанды являются грубым нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном. «Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы пресекать любую угрозу государству Израиль, и продолжит предотвращать любые попытки террористической организации «Хезболла», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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