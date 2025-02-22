С Алиевым завтра будет лучше, чем вчера

В ходе поездки Ильхама и Мехрибан Алиевых по новым экономическим районам в зоне Агдам-Ханкенди, президент Азербайджана проинспектировал объекты строительства жилищной, промышленной и энергетической инфраструктуры. В фокусе внимания президента находились инфраструктура поселков, объектов промышленности и, прежде всего, Агдама, призванного стать для азербайджанского градостроительства полигоном для реализации новых технологических возможностей, максимально комфортным для проживания городом, наполненным особым экономическим смыслом.

Кроме всего прочего, визит главы государства на строительные объекты Агдамского района стал оценкой деятельности Эмина Гусейнова, назначенного без малого год назад специальным представителем президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах. Впрочем, и до этого назначения Гусейнов был ответственным за восстановление новых экономических зон (за исключением Шушинского района) в статусе специального представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях. Каковы же причины, по которым особое внимание президента Ильхама Алиева приковано именно к Агдамскому и Физулинскому районам?

Агдам впечатляет Регион является своеобразным "шлюзом", соединяющим промышленные центры Гянджи, Мингечаура и транспортный узел Евлаха с горными районами Карабахского региона. Помимо строительства в этом регионе сети автомобильных дорог, заканчиваются работы по прокладке железнодорожного полотна Барда-Агдам, а аэропорт Физули становится центральным узловым авиамостом для большей части новых районов Восточного Зангезура. В Агдаме будет проживать большая часть из 40 тысяч граждан страны, возвращающихся в районы Карабаха и Восточного Зангезура на первом этапе программы восстановления. В дальнейшем Агдам будет развиваться с более высокой динамикой, как наиболее урбанизированный объект на возвращённых территориях. Ну, а в долгосрочной перспективе численность населения Агдама достигнет 100 тысяч человек На сегодняшний день Агдамский промышленный парк по числу резидентов считается вторым по величине в стране после Сумгаитского химико-промышленного парка. Впечатляющий показатель, если учесть, что Агдамский промышленный парк был создан только в мае 2021 года.

Детализация факторов Согласно государственной программе "Большое возвращение", к началу 2027 года предусмотрено переселить на освобожденные от оккупации территории 34 тысячи 500 семей. Большую часть первой волны социальной интеграции новых районов примут Агдам, Физули и Ханкенди. Согласно Генплану развития Агдама, к 2040 году граница городской черты увеличится почти в три раза, для чего запланировано 1.750 гектаров. Новая застройка Агдама предполагает создание широких полос парков и скверов между жилищными комплексами, офисными и муниципальными зданиями. В самой застройке, как это видно, к примеру, по комплексу Agdam Residence, сочетаются современные архитектурные и ландшафтные решения. А в других местах, как, например, в новой застройке Шуши, в качестве дизайна фасадов преобладают элементы национальных орнаментов.

Порядка 20 процентов площади городской черты будет покрыто зеленью, в центр Агдама будут вклиниваться четыре лесных массива, планируется также разбить более двадцати городских парковых участков. Во всех городах и крупных поселках региона предусмотрено создание множество спортивных площадок, мест отдыха, парковок для велосипедов и других объектов современной жилищной инфраструктуры. Один из них – это комплекс исторического парка Аскеранской крепости, который станет основной точкой туристической активности вдоль трассы Агдам-Шуша. Вокруг крепости планируются строительство современной инфраструктуры для проведения фестивалей, культурных мероприятий и спортивных соревнований. Здесь же построят здания, в которых будут предлагаться различные рекреационные услуги, сувениры, предметы азербайджанских ремесел и другие продукты деловой и творческой активности местных предпринимателей. Согласно программе городского развития, которую представил главе государства Эмин Гусейнов, Агдам может стать четвертым по численности населения городом Азербайджана. Средняя плотность населения Агдама на гектар составит около 57 человек. Для сравнения, в Сумгаите, например, на гектар приходится 230 человек, а в Гяндже, втором по численности городе нашей страны, 61 человек. По словам Гусейнова, воссозданный Агдам "будет славиться современностью, высоким уровнем урбанизации, экологичностью и техническими новшествами принципов "умного города".

Промышленные секторы новых городов Местом концентрации новой промышленности региона станет Агдамский промышленный парк, созданный Указом президента Ильхама Алиева 28 мая 2021 года. Согласно целевым показателям, общая инвестиционная стоимость запланированных объектов составит 271 миллионов манатов. Статус резидента парка предоставлен уже двадцати девяти субъектам предпринимательства. На сегодняшний день в парке действуют девять предприятий, которые создали 380 рабочих мест и инвестировали в свои проекты около 97 миллионов манатов. Действующие предприятия производят электрораспределительное оборудование, бетонные подстанции, кровельные и фасадные покрытия, вентиляционное и противопожарное оборудование, различные металлические изделия, системы автоматизации и телемеханики, отделочные материалы и пористые строительные блоки. Одним из примеров кооперации в рамках СНГ и Организации Тюркских Государств является швейная фабрика в Ханкенди - совместное азербайджано-узбекское предприятие. В перспективе на Ханкендинской фабрике планируется ежегодно выпускать до пяти миллионов единиц различных трикотажных изделий, которые пойдут на экспорт в Россию и другие страны мира.

Стоимость проекта составляет 11 миллионов манатов (на данный момент в него инвестировано 5,5 миллиона манатов и трудоустроено 300 человек, прошедших профессиональное обучение). К слову, в Карабахском центре профессиональной подготовки, где готовятся кадры для Ханкендинской швейной фабрики, организованы также курсы повышения квалификации по пятидесяти профессиональным направлениям. Для малого бизнеса и самозанятых Помимо программ трудоустройства новых жителей на предприятия региона, Министерством труда и социальной защиты проводится значительная работа в рамках программы самозанятости. Для более чем двухсот переселенцев в освобожденные от оккупации районы были созданы стартовые условия для начала малого бизнеса. В частности, выделяются средства на приобретение оборудования для бизнеса в сфере услуг, обустройства ферм, развития туризма, ведения строительно-отделочного бизнеса. Хорошие результаты показал опыт организации ярмарок труда для вновь прибывших. За весь период в Лачине, Шуше, Физули, Джебраиле, а также в селе Агалы Зангиланского района было проведено десять ярмарок труда, а также отдельная «ярмарка вакансий» в Лачине. Очередные ярмарки труда на этих территориях запланированы и в нынешнем году. В целях стимуляции предпринимательства и оживления экономики, к рабочим окладам специалистов дополнительно предоставляется надбавка в размере 20 процентов от зарплаты и единовременное пособия в размере 600 манатов. Кроме того, для специалистов предусмотрены пять дополнительных дней оплачиваемого трудового отпуска, а также возврат страховых взносов из государственного бюджета, уплаченных работодателями в виде субсидий.