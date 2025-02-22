Трамп предложит Китаю и России разоружиться

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с Россией и Китаем по сокращению военных бюджетов и контролю над ядерными вооружениями. Однако такие переговоры американский лидер намерен провести только после завершения конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

Провести сокращение военных бюджетов американский лидер предлагает, в первую очередь, за счет изготовления и разработок нового ядерного оружия.

«Нет никаких причин для создания совершенно нового ядерного оружия, у нас его уже так много. Достаточно, чтобы уничтожить мир 50 раз, 100 раз. А здесь мы создаем новое ядерное оружие, и они создают ядерное оружие», – заявил Трамп.

Все три страны «тратят много денег» на свои ядерные программы, которые можно было бы потратить на «вещи, которые, надеюсь, были бы гораздо более продуктивными», добавил Трамп.

«Одна из первых встреч, которую я хочу иметь, – это с лидерами Китая и России Си (Цзиньпином) и Путиным. И я хочу сказать им, что давайте сократим наш военный бюджет вдвое. Мы можем это сделать. И я думаю, что мы сможем», – объяснил американский лидер.

Трамп также заявил, что США выделили 350 млрд долларов Украине, «потому, что у нас была тупая, некомпетентная администрация и президент»: «Я пытаюсь их вернуть».