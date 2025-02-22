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Если Трамп «бросит под автобус» Украину

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
00:43 1083

В пятницу около 11 часов утра по сиднейскому времени экипаж пассажирского самолета авиакомпании Emirates, выполнявший рейс UAE3HJ из Сиднея в Крайстчерч (Новая Зеландия), получил предупреждение от китайских военных о запрете входить в воздушное пространство между Австралией и Новой Зеландией, поскольку корабли китайского военно-морского флота проводят учения с боевыми пусками. Флотилия из трех кораблей – фрегата, крейсера и вспомогательного судна – находилась в 150 морских милях (270 км) от Сиднея. 

Соответствующие предупреждения, но уже от авиадиспетчеров с земли получили экипажи самолетов авиакомпаний Qantas и Air New Zealand. Пилотам уже в воздухе пришлось принимать решения о перенаправлении своих рейсов.

Как заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, Китай по официальным каналам не предупреждал Австралию, и о ситуации стало известно уже по ходу событий. Международное право требует предупреждать о зоне предполагаемых стрельб во время учений минимум за сутки или за 12 часов.

Китай мог сбить авиарейс из Сиднея в Новую Зеландию?

Китайский военно-морской флот чувствует себя вольготно на дальних океанских рубежах, постоянно на грани фола тестируя возможности американских союзников в регионе. Сообщается, что на прошлой неделе китайский истребитель выпустил тепловые ловушки перед носом у австралийского военного самолета, что едва не привело к катастрофе.

В тот же день, в пятницу, ВВС Китая имитировали воздушные атаки в сторону Тайваня. В большинстве из 28 упражнений самолеты пересекали срединную разграничительную линию в проливе, отделяющим Тайвань от Китая, нарушая тем самым неформальную границу между ними. На море поддержку авиации оказывали семь кораблей ВМФ. Такие демонстративные учения-атаки проходят по нескольку раз в неделю, участившись в два раза с прошлого года. В день в среднем фиксируется больше десятка вылетов боевых самолетов в сторону Тайваня.

Помимо постоянных малых вылазок, Китай устраивает и большие учения, в которых отрабатывается высадка на Тайвань. В прошлом году в мае в них приняли участие 111 боевых самолетов и 53 корабля, в октябре - 153 самолета и 26 кораблей.

Китайский военно-морской флот чувствует себя вольготно на дальних океанских рубежах, постоянно на грани фола тестируя возможности американских союзников в регионе

Новая американская администрация уже заявила, что ее главным военно-политическим приоритетом будет противостояние с Китаем. Однако назначение на пост министра обороны ведущего Fox News, который уже сообщил о грядущем сокращении оборонного бюджета США на 40% в течение ближайших четырех лет, и резкое обострение союзнических отношений с европейскими партнерами по НАТО позволяют Пекину чувствовать себя достаточно свободно.

Если Трамп к тому же «бросит под автобус» Украину, нет никаких оснований считать, что Америка станет защищать Тайвань от Китая. Когда «мировой жандарм» больше напоминает комических жандармов из французских комедий с Луи де Фюнесом, это развязывает руки, которые давно чешутся.

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