Трамп хочет обобрать Украину до нитки

США помимо редкоземельных металлов хотят получить от Украины ее нефть и «все, что угодно» для компенсации выделенных ей средств. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп.

«Мы требуем редкоземельные металлы, нефть — все, что сможем получить», - сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ужесточили условия соглашения с Украиной по полезным ископаемым. Согласно новой версии документа, они стремятся получить 100 процентов контроля над будущим фондом.

Проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы Киева от добычи природных ископаемых и других активов будут направляться в специальный фонд, контроль над которым перейдет к Вашингтону. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

До этого украинская сторона отказывалась от подписания этого договора. Президент США Дональд Трамп уже заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтону необходимо получить что-то взамен тех средств, которые Штаты потратили на помощь Украине.